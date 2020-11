San Vincenzo, 13 novembre 2020 - Sono molti i temi caratterizzanti le tesi di laurea preparate da cittadini di San Vincenzo e non, ma dedicate a vario titolo al territorio, catalogate e disponibili negli archivi della biblioteca comunale. Attualmente sono 77 quelle disponibili sia in copia cartacea che in copia digitale. Un archivio realizzato con le tesi che i laureati del comune di San Vincenzo, indipendentemente dall’anno del conseguimento, hanno messo a disposizione dell’amministrazione comunale e consultabili dagli utenti della biblioteca. Sono presenti anche tesi redatte da laureati non di San Vincenzo, ma inerenti sia il nostro territorio che la storia e l’economia del paese.

Per questo l’Amministrazione comunale intende rinnovare l’invito, sia ai neo laureati che ai laureati degli anni precedenti: se interessati, possono contattare gli uffici per depositare le proprie tesi ed inserirle in questo speciale archivio a disposizione della comunità. Per coloro che non avessero più disponibilità di copie cartacee, la biblioteca ne effettuerà una, restituendo l’originale al proprietario. E’ possibile contattare lo 0565/707273 o inviare una mail a biblioteca@comune.sanvincenzo.li.it

