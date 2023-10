“In centro a Livorno troppe strade pericolose e pochi posti auto”

Livorno, 25 ottobre 2023 – All’assemblea pubblica del Consiglio di Zona 2 lunedì pomeriggio, alla presenza dell’assessora Giovanna Cepparello e della vice sindaco Libera Camici, i cittadini intervenuti su invito del presidente Esteljano Zanaj, hanno segnalato tante criticità.

Marco Vernieri che abita in Corso Amedeo ha denunciato: "Tra l’Attias e l’incrocio con via Magenta e via Mayer è in vigore la ztl M/ dove invece chiunque entra e non rispetta nemmeno il limite di velocità a 30km/h. Da qui transitano gli autobus. Tali violazioni sono tollerate o ignorate". Rossano Poggi di via Fiorenza ha riferito di avere visto "i camion che riforniscono il City Conad in contromano in via Fagiuoli e gli operatori del supermercato bloccare il traffico per consentirgli di manovrare. Bisogna intervenire subito".

Gilberto Iannitti ha parlato a nome delle 150 partite Iva di via Garibaldi. "Faccio parte del gruppo di negozianti di Garibaldi Passion Street. Serve un intervento del Comune per salvaguardare gli stalli blu che sono 38. Al di fuori questi non abbiamo alternative, come invece ci sono per piazza XX, piazza Mazzini, Scali D’Aglio e piazza Magenta che nelle vicinanze hanno altri parcheggi a pagamento. Da noi le attività commerciali si stanno sviluppando, ma subirebbero contraccolpi negativi se passasse l’idea di trasformare gli attuali stalli blu in promiscui h24, utilizzabili sia dai clienti dei negozi, sia dai residenti senza limiti di orario. Poi molti posti auto sono spariti con la pista ciclabile di via Galilei e per l’ampia pedonalizzazione di piazza Due Giugno".

L’assessora Giovanna Cepparello ha ipotizzato all’assemblea di "anticipare dalle 20 alle 19 l’orario per la sosta dei residenti consentita fino alle 8 del mattino". "Se così fosse – ha commentato Iannitti – sarebbe la soluzione ideale".

M. D.