"La prima sera (venerdì) in Venezia, la sperimentazione dei dieci accessi presidiati dalle associazioni di volontariato ha funzionato. Non c’erano assembramenti e clienti e giovani erano seduti ai tavoli nei locali o su prenotazione. Tutto è filato liscio e mi fa sperare che sia stato recepito il messaggio che l’amministrazione e le altre istituzioni hanno lanciato in Prefettura quando è stato pensato questo progetto". Queste le parole del sindaco Luca Salvetti reduce dalla serata in Venezia trascorsa insieme ai volontari e alle forze dell’ordine schierate in massa per ordine del questore Lorenzo Suraci (in accordo con il prefetto Paolo D’Attilio) per presidiare il quartiere della movida che una settimana fa, nonostante i divieti di assemgramenti e la chiusura anticipata dei locali decisa dal Governo con il Dpcm del 17 ottobre, fu preso d’assalto da migliaia di giovani, una parte dei quali, senza mascherine, si lasciò andare ad atti di irresponsabilità e inciviltà. Sempre il sindaco fa sapere che "venerdì sera in Venezia sono stati sanzionati tre giovani perché non indossavano le mascherine. Eppure nei dieci punti informazioni presidiati dai volontari potevano avere istruzioni e anche le mascherine. Sono stati affissi manifesti che invitano i giovani a seguire le regole. Chi non lo fa sarà sanzionato". Salvetti elogia poi il senso di responsabilità degli esercenti della Venezia "che hanno gestito le loro attività in modo esemplare, alla pari degli esercenti di via Cambini che spontaneamente si sono offerti di calmierare il numero dei clienti limitando l’accesso ai locali con un sistema di prenotazione".

Monica Dolciotti