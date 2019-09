Livorno, 15 settembre 2019 - Incidente mortale dopo uno scontro tra un'autovettura e una moto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nei pressi dello svincolo di Stagno, in direzione di Livorno. Nell'urto è morto il motociclista, un calciatore dilettante 21enne di Livorno: Nicola Fiorenzani, attaccante dell'Acciaolo Calcio, squadra della provincia di Pisa. Per lutto è stata rinviata la gara con il Pisa Ovest che avrebbe dovuto giocarsi oggi, domenica 15 settembre. Secondo quanto ricostruito al momento dalla polizia stradale il giovane, che viaggiava su una Honda 125, sarebbe stato contromano avendo sbagliato a imboccare la rampa d'accesso della strada di grande comunicazione. L'incidente si sarebbe verificato quando la moto si stava immettendo sulla Fi-Pi-Li, mentre l'auto, condotta da una donna, stava appena uscendo dalla superstrada. La conducente della vettura è stata sottoposta all'alcotest: i valori sono risultati nei limiti di legge.

Sul suo sito internet la società dell'Acciaolo ha annunciato la tragica morte del suo giocatore esprimendo il profondo dolore del club : "Nicola, con ancora 22 anni da compiere tra un paio di mesi, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Pro Livorno Sorgenti, da due anni era entrato a far parte della formazione gialloblu, in prestito dalla società livornese. Un attaccante rapido, veloce e con il senso del gol, Nicola si era già ben distinto nello scorso torneo ed era pronto e carico per iniziare questa nuova stagione".