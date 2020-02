Livorno, 28 febbraio 2020 - Il territorio suggestivo delle colline livornesi apprezzato dalla sella di una bici. Anche questo è un obiettivo della gara di Mountain bike che si terrà domenica 8 marzo con partenza e arrivo ai bagni Lido. Un modo anche per promuovere attività sportive compatibili con l’ambiente che ci circonda. La gara, tappa del ‘Toscano Enduro Series', organizzata dall'associazione ‘Mushroom Riders', con il patrocinio del Comune, si disputerà su un circuito con 4 prove speciali tutte in discesa, caratterizzata da una percentuale di tratti pedalati in salita non superiori al 10 per cento del loro sviluppo totale. La classifica finale è ricavata dalla somma dei tempi di percorrenza del concorrente nelle prove speciali sommati agli anticipi o ritardi al controllo orario. Partenza e ritorno agli stabilimenti balneari Lido sul viale Italia.



Gli atleti in gara, dai tredicenni agli ultraottantenni (questi ultimi potranno partecipare con bici elettriche facendo percorsi alternativi) percorreranno punti strategici delle colline livornesi, con panorami mozzafiato. “Il First Round Toscano Enduro Series - dice il sindaco Salvetti -, è una iniziativa particolarmente significativa e mostra come, attraverso lo sport, si possano valorizzare le colline livornesi. Dalle colline al mare è il vero senso della gara”.



Per tutta la durata della manifestazione sarà presente una ambulanza con medico a bordo della Croce Rossa e lungo il percorso 35 volontari della protezione civile e non, che avranno il compito di soccorrere atleti in difficoltà e di segnalare eventuali imprevisti. ‘Mushroom Riders’ l'associazione livornese organizzatrice dell'evento, ha provveduto a ripulire i percorsi di gara dalle sterpaglie con l'assistenza dei carabinieri forestali. L'ultima tappa, forse quella più suggestiva, inizia dal Castellaccio e termina sul mare a Calignaia.



Da lì gli atleti si sposteranno a bordo delle loro biciclette sulla strada che costeggia il mare, fino ai bagni Lido. L'iscrizione è prevista il giorno precedente, sabato 7 marzo. In questo modo, molti atleti che arriveranno da fuori città, soggiorneranno due giorni a Livorno nelle strutture ricettive della zona ed avranno modo di conoscere la città. Per ogni informazione è possibile telefonare ai numeri: 380.3062443 / 334.3614939



P. B.

