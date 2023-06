In sella a un motorino rubato, fugge all’alt dei carabinieri: denunciato

Livorno, 6 giugno 2023 – Denuncia a piede libero per ricettazione a carico di due giovani livornesi, uno dei quali è stato deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale.

L’altra notte una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri ha intercettato i due giovani in una strada del centro dopo che alcuni cittadini li avevano visti armeggiare in maniera sospetta vicino ad alcuni scooter posteggiati e avevano lanciato la segnalazione. A un certo punto, entrambi i ragazzi sono balzati ciascuno su uno di questi motorini e sono scappati. La pattuglia li ha comunque rintracciati entro breve tempo: uno dei due ha 22 anni, l’altro minorenne, entrambi già noti per fatti analoghi.

Il 22enne era alla guida di un ciclomotore Aprilia risultato rubato e intestato a un 58enne, mentre il minore, alla richiesta di fermarsi e scendere dal mezzo, ha effettuato una repentina manovra e si è dato alla fuga. Ma i militari, avendolo riconosciuto, hanno rintracciato e allertato i genitori inducendoli a presentarsi con il figlio e il ciclomotore risultato provento di furto al comando di viale Fabbricotti.

I due scooter sono stati recuperati e restituiti ai proprietari, mentre i giovani sono stati denunciati: entrambi dovranno rispondere di del reato di ricettazione mentre il minorenne anche di resistenza e guida senza patente perché mai conseguita.