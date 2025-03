In vetrina a Nizza. La città promuove le sue bellezze

Pisa ha presentato la sua offerta turistica a Nizza, il capoluogo della Costa Azzurra, dove in questo week end, nell’ambito di un progetto di promozione con la Camera di Commercio nizzarda, il Comune ha partecipato con un proprio stand al Salone Turistico ID-Weekend per promuovere il patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico e culturale della città e del litorale, a cominciare dalla campagna di comunicazione già presente sui social istituzionale "Where in the tower-Pisa is much more" con il chiaro intento di presentare un’offerta che vada al di là del sito Unesco di piazza dei Miracoli famoso in tutto il mondo. Pisa dunque punta sul mercato francese e in particolare sulla Costa d’Azzura perché, spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, che in questi giorni è Oltralpe, "è una prestigiosa vetrina su cui l’amministrazione comunale sta lavorando già da tempo: abbiamo la possibilità di rivolgerci a un pubblico vasto e qualificato, interessato alle forme di turismo che siamo capaci di esprimere come contesto territoriale e che va oltre i miracoli di piazza del Duomo con la sua iconica Torre".

L’anno scorso il materiale promozionale dell’assessorato al turismo è stato impiegato sugli autobus di linea del Principato di Monaco, ma anche sui bus che collegano Nizza a Montecarlo e quest’anno Pisa porterà uno stand dentro l’aeroporto di Nizza dove, grazie alla partnership con la locale Camera di commercio, sarà presente personale in grado di raccontare il territorio pisano, così come ha fatto ieri lo stesso Pesciatini nel corso di un ulteriore incontro con la cittadinanza e le autorità di Saint-Cap-Ferrat, per continuare la diffusione dell’offerta turistica non solo al pubblico francese ma anche ai tantissimi turisti che raggiungono la Costa Azzurra.

La partnership con la Camera di commercio di Nizza proseguirà anche in futuro con l’obiettivo di intercettare sempre di più i flussi turistici provenienti da questa regione francese che può offrire potenziali visitatori interessati a soggiorni incentrati sull’offerta culturale che un territorio come il nostro può offrire e legati anche agli aspetti storici, paesaggistici e naturalistici di cui la città è ricca ben al di là della Torre e delle meraviglie di piazza Duomo.

Una tela tessuta da tempo dall’amministrazione anche con investimenti in campagne promozionali sui media francesi per raggiungere, "a casa propria", i potenziali turisti e che punta su una narrazione che scommette sulla capacità di attrarre anche pubblici diversi e interessati a offerte turistiche articolate e lontane dai tradizionali flussi del turismo "mordi e fuggi". Per interpretare al meglio, conclude Pesciatini, "ciò che il nostro slogan intende rappresentare, ovvero che Pisa ha una offerta turistica territorialmente diffusa e permanente capace di aumentare la permanenza e la sua attrattività sotto molteplici aspetti".

Gab. Mas.