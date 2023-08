Inaugurata la piazzetta di via Stenone nel quartiere Shangai. Ma scoppia la polemica / Foto / Video

Livorno 3 agosto 2023 – Inaugurato a Livorno giovedì 3 agosto in via Stenone, nel popolare rione di Shangai, lo spazio pubblico antistante lo stabile di Casalp circolare dove abita una sessantina di famiglie. Grazie ai lavori di sistemazione questo spazio si è trasformato in una piazza aperta all'uso delle famiglie che abitano il cosiddetto 'anfiteatro' e all’uso degli alunni del vicino istituto comprensivo Bolognesi.

Le foto Novi

Un'opera inaugurata alla presenza del sindaco Luca Salvetti, della vicesindaca Libera Camici e della dirigente scolastica della scuola Campana Cecilia Semplici, che ha sottolineato “l'utilità e l'importanza di questo spazio rinnovato non solo per lo svago degli alunni, ma anche a fini didattici”.

Aiuole, alberi e pavimentazione in cotto drenante sono gli elementi peculiari di questa piazza aperta.

Il video

Ma l'inaugurazione ha avuto un momento animato con l'intervento fuori programma di una inquilina dello stabile 'anfiteatro', Sabrina Fiengo, che ha espresso “apprezzamento per la riqualificazione dello spazio pubblico davanti allo stabile, ma il sindaco deve sapere che qui c'è un problema che riguarda la gestione dei rifiuti. I bidoni condominiali non sono svuotati con puntualità e questo attira la presenza dei ratti”. Il sindaco ha risposto nell'immediato, come documenta il video che abbiamo pubblicato poco sopra.

di Monica Dolciotti