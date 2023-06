Inaugurati gli ambulatori nel reparto di ematologia

Livorno, 29 giugno 203 – Due nuovi ambulatori sono stati inaugurati ieri mattina 28 giugno nel reparto di Ematologia dell’ospedale di Livorno realizzati grazie al contributo dell’Associazione Italiana Leucemia (Ail) di Livorno, presieduta da Alessandro Baldi.

"Dal reparto livornese – ha ricordato Enrico Capochiani, direttore Ematologia – negli ultimi 5 anni sono transitate 10mila persone molte delle quali divenute nostre pazienti. Con questi numeri non è sempre facile assicurare tempi di risposta che riducano al minimo lo sconvolgimento, anche emotivo, che i pazienti e le loro famiglie si trovano a vivere. Per questo saluto con soddisfazione l’apertura dei due nuovi ambulatori che permetteranno di offrire un comfort maggiore e una presa in carico più rapida".

Il sindaco Salvetti taglia il nastro (Foto Novi)

"La nostra associazione – ha dichiarato Alessandro Baldi, presidente Ail – è da sempre al fianco di un reparto che deve essere considerato una vera e propria eccellenza nel panorama sanitario. Con questa donazione consolidiamo un rapporto alimentato ogni giorno grazie alla disponibilità e professionalità non solo del primario, ma anche dei tanti operatori che vi lavorano. Attraverso la generosità di tanti nostri sostenitori con il 5 per mille e altre iniziative riusciamo a dare una mano e confidiamo di poter continuare su questa strada".