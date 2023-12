Inaugurato a Livorno il nuovo ponte in via di Salviano

Livorno 12 dicembre 2022 - Inaugurato martedì 12 dicembre il nuovo ponte in via di Salviano a Livorno, una delle principali opere post alluvione, che passa sopra il corso del Rio Maggiore, tra i corsi d'acqua che esondò seminando morte e distruzione nel settembre del 2017.

Il presidente della Regione Giani e il sindaco Salvetti all'inaugurazione del ponte (Foto Novi)

Al taglio del nastro con il sindaco Luca Salvetti anche il Presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore alla protezione civile Monia Monni.

Giani ha definito come 'modello Livorno' quanto è stato realizzato e come è stato fatto "per mettere in sicurezza il territorio dopo l'alluvione che ha colpito Livorno tra il 9 e 10 settembre 2017. Infatti le opere realizzate, tra cui le casse di espansione (l'ultima a Borgo di Magrignano) , lo stombamento (da completare) del Rio Maggiore, i lavori alla foce dei corsi d'acqua, e molto altro, hanno permesso lo scorso 2 e 3 novembre di affrontare un'altra ondata di maltempo eccezionale con più sicurezza".

Al taglio del nastro è andata in scena anche la protesta del comitato No Cubone contro la cementificazione del territorio e la costruzione di un impianto sportivo nell'area verde di via San Marino.

M.D.