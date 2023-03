Inaugurato l’impianto sportivo polivalente gestito da Fauglia e Pallacanestro Livorno / Foto

"È una giornata di festa, per Fauglia e per tutta la Toscana", con queste parole, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha salutato l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo polivalente di Fauglia, in località Casaferri, gestito dalla Polisportiva Fauglia e dalla Pallacanestro Livorno.

Un intervento cofinanziato dalla Regione e dal Comune di Fauglia ha messo a disposizione della comunità una struttura efficiente, che può ospitare pallacanestro e pallavolo.

"Investire su una infrastruttura così importante non è semplice per un Comune di 3mila 500 abitanti, l'amministrazione e i tecnici hanno saputo fare un buon lavoro", ha aggiunto Mazzeo che ha partecipato alla cerimonia inaugurale, accanto al sindaco di Fauglia, Alberto Lenzi. "Vivete questi spazi - ha detto rivolto ai ragazzi -, perché fare sport vuol dire socialità, integrazione. Non siamo riusciti a restituirvi tutto quello che avete perso durante la pandemia, ma con questo impianto, uno spazio di vita, d'incontro e di socialità, almeno un pezzettino ve lo rimettiamo a disposizione. È bello - ha concluso il presidente dell'Assemblea toscana - che qui sport di base e sport professionistico si tengano insieme, visto il coinvolgimento della Pallacanestro Livorno e della Polisportiva Fauglia".

La struttura

Costruita secondo le più moderne tecnologie e materiali, la struttura è dotata di un impianto fotovoltaico che contribuirà in maniera significativa alla riduzione dei consumi. Si estende su una superficie di circa 900 metri quadri, è servita da percorsi pedonali con ampie zone verdi e un parcheggio antistante. Finita di costruire nel 2022, per un valore complessivo di circa 800mila euro, è stata affidata con gara pubblica, nel settembre scorso.

Oltre agli allenamenti della Pallacanestro Livorno, la nuova palestra ha già iniziato a ospitare con regolarità gli allenamenti delle squadre di pallavolo e pallacanestro e sarà al servizio della vicina Scuola elementare e dell'Istituto comprensivo 'G. Mariti' per le attività motorie curriculari ed eventuali altri corsi di ginnastica per adulti.