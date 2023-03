Incastrato nell’auto finita nel fosso, livornese ricoverato in gravissime condizioni a Cremona

L'auto dopo l'incidente (Foto da CremaOnLine)

Crema (Cremona), 24 marzo 203 – Un livornese di 43 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona in seguito a un incidente stradale accaduto nella notte sulla Provinciale 19 a Capralba, in provincia di Cremona.

E’ successo poco dopo le 2,30. L’uomo, che risulta domiciliato nel Cremasco ma residente a Livorno, era alla guida di una Mercedes Classe A (nella foto gentilmente concessa da CremaOnLine) che è uscita di strada ed è finita in un fossato.

Il guidatore è rimasto incastrato nella vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Sono intervenute le ambulanze della Croce Verde.

Il medico si è reso subito conto delle gravi condizioni del conducente dell’auto, che era da solo a bordo della Mercedes. E’ stato fatto intervenire l’elisoccorso per trasportare il ferito a Cremona, dov’è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Crema.