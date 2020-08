Livorno, 29 agosto 2020 - I vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Cecina, inviata a presidiare il distaccamento, in quanto la squadra titolare si trova impegnata in supporto a quella di Piombino sull'incendio di Cafaggio, sono intervenuti presso i Tomboli di Cecina, per un incendio di sottobosco situato nella pineta.

Sul posto presente anche personale volontario AIB gestito dalla SOUP della Regione Toscana. Fondamentale anche l’intervento di Drago 50 del nucleo elicotteri del reparto volo di Cecina che ha ha effettuato alcuni sganci. L’incendio non ha interessato le piante ad alto fusto limitandosi al sottobosco.