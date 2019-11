Livorno 23 novembre 2019 - La nave Eurocargo Trieste, a bordo della quale giovedì si era verificato un incendio a largo di Livorno poi conclusosi in maniera positiva con l'ormeggio della nave in sicurezza nel porto, è stata bloccata in porto in seguito ad una ispezione del personale tecnico della Capitaneria di Porto per stabilire le cause del rogo sviluppatosi in sala macchine e accertare le condizioni di navigabilità.

Al termine del sopralluogo sono state riscontrate varie anomalie che hanno portato gli ispettori della Capitaneria a fermare la nave, risultata non rispondente agli standard previsti in materia di sicurezza della navigazione. In particolare "si sono rilevate irregolarita' nell'impianto fisso antincendio di bordo e nelle dotazioni di sicurezza della nave, che dovranno essere quindi ripristinate prima che la stessa possa nuovamente operare".

Sulla nave sono in corso verifiche anche da parte degli ispettori della compagnia armatoriale e dei rappresentanti dello Stato di bandiera (Malta).

