Livorno, 2 settembre 2018 - Incendio in un appartamento che non risulta abitato in vicolo della Guglia, angolo Corso Amedeo.

Questa mattina le fiamme si sono sviluppate in una camera. Non ci sono stati feriti né danni strutturali all'immobile, come hanno potuto verificare i vigili del fuoco accorsi sul posto: una donna che vive nell'appartamento vicino, però, è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale per accertamenti.