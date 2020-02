Rosignano Solvay (Livorno), 1 febbraio 2020 - I vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Cecina, sono intervenuti alle 13 nel comune di Rosignano Solvay per l'incendio di un'autovettura.

Per fortuna nell'episodio non sono rimaste coinvolte persone; il fatto è avvenuto in via Allende.