Camion in fiamme allo svincolo dell’autostrada, disagi al traffico e pompieri in azione

Collesalvetti (Livorno), 4 febbraio 2025 – Camion in fiamme all’altezza dello svincolo dell’A12 a Collesalvetti. Il mezzo pesante, una bisarca, è andata a fuoco intorno alle 16,30. Al momento non sono note le cause.

Sul camion erano presenti nove auto, sette delle quali sono andate a fuoco. Il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo prima che si sviluppasse l’incendio, quindi non risultano feriti. Il traffico ne ha però risentito, specialmente quello in ingresso lungo la FiPiLi.

Sul posto personale dei vigili del fuoco con autopompa con in supporto e due autobotti da Livorno e Pisa. Sul posto anche polizia di stato e società Autostrade.