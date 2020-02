Livorno, 13 febbraio 2020 - Emergenza nel porto di Livorno per l'incendio di un autoarticolato che trasportava un container con fertilizzanti. L'autista è stato trasportato in ospedale per accertamenti per una sospetta intossicazione a causa dell'inalazione dei fumi.

Sul posto, nella zona del Varco Galvani, vigili del fuoco, Polmare, guardia finanza, polizia municipale, autorità portuale e il consulente chimico del porto, che ha consentito il contenimento dei danni al veicolo e alla merce trasportata. L'incendio, partito dall'assale posteriore del semirimorchio ha interessato gli pneumatici, parte del piano di carico e, spiegano i vigili del fuoco, in modo limitato la merce trasportata. Per effettuare il controllo dello spegnimento è stato necessario dunque procedere all'apertura del container.