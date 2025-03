Incendio in casa, uomo portato al pronto soccorso

Livorno, 19 marzo 2025 – Paura in un appartamento a Livorno. Un incendio è scoppiato in un’abitazione in via della Maddalena. Un uomo di 74 anni è stato soccorso e portato in pronto soccorso per accertamenti.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme dopo aver visto del fumo nero uscire dall’appartamento, al primo piano di un palazzo. I condomini che al momento si trovavano in casa sono usciti per strada in attesa dell’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco che hanno provveduto a evacuare il palazzo a scopo precauzionale.

Il 78enne è stato prima visitato dal medico e poi accompagnato al pronto soccorso.

La polizia municipale nel frattempo ha provveduto a chiudere al traffico la strada deviando le auto su via Indipendenza. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.