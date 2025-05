Incendio in casa a Piombino, grave una donna: trasferita con Pegaso a Pisa

Piombino, 11 maggio 2025 – Paura per un incendio in casa a Piombino, con una donna portata in codice rosso a Cisanello con ustioni e intossicazione da fumo. Accade nel pomeriggio di domenica a Piombino, in via Ferrer. Ci sarebbe stata un’esplosione nell’appartamento della donna forse a causa di una fuga di ga. Quindi l’incendio. Accade al piano terra della palazzina. La donna in quel momento era in cucina.

Anche il compagno della 62enne si trovava nell'appartamento al momento dell'esplosione: è stato soccorso per inalazione da fumo ma le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piombino e tre ambulanze di Misericordia di Piombino e Croce Rossa di Venturina.

Le chiamate al 118 sono scattate subito da parte della gente della zona. Il personale sanitario sul posto ha subito constatato le gravi condizioni della donna e l’intervento dell’elicottero Pegaso è stato a quel punto necessario per un veloce trasporto in ospedale.