Incendio di bosco all’Elba, allarme per alcune abitazioni nella zona di Rio / Video

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) – Incendio di bosco nei pressi di Rio, all'isola d'Elba. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio a bordo strada. L’incendio, per cause da accertare, è scoppiato in prossimità di un ristorante e le fiamme si sono estese alla macchia mediterranea.

Numerose le segnalazioni giunte alla Sala operativa provinciale che ha provveduto immediatamente all'invio di 5 squadre di volontariato antincendio boschivo dell'Unione dei comuni delle Colline Metallifere. Due elicotteri regionali stanno effettuando sganci a protezione del ristorante.

Il direttore operazioni sta effettuando ulteriori valutazioni per eventuali ulteriori supporti aerei e a terra.

Tutte le squadre sono al lavoro per cercare di domare le fiamme perché in zona è presente un deposito di bombole del gas, un ristorante e alcune case.

Deviata la strada provinciale per Rio Marina verso la strada comunale del bivio di Ortano.

IN AGGIORNAMENTO