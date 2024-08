Livorno, incendio in un deposito all’interporto: alta colonna di fumo nero

Livorno, 24 agosto 2024 – Un’alta colonna di fumo nero, accompagnata da alcuni scoppi che sono stati uditi in diversi punti della città. Intorno alle ore 13:30 è scoppiato un incendio a Livorno nella zona dell’interporto. Le fiamme sono scaturite in un deposito di cellulosa. A prendere fuoco potrebbero essere stati alcuni rimorchi.

Sul posto si è immediatamente recata la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli per sincerarsi della situazione. Non ci sarebbero per fortuna persone coinvolte nell’incendio. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che in questi minuti stanno evitando il propagarsi dell’incendio.

L’alta colonna di fumo nero è stata vista in più punti della città. Tanti anche gli automobilisti in FiPiLi che si sono accorti dell’incendio.