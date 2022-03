Livorno, incendio in via degli Asili: paura nella casa occupata

Video : Incendio a Livorno in via degli Asili, fiamme in appartamento / VIDEO

Articolo : Livorno, incendio in casa occupata via degli Asili

Livorno 1 marzo 2022 - Incendio in via degli Asili a Livorno all'interno di un immobile occupato da famiglie sfrattate. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. È rimasto danneggiato un alloggio dove si è sviluppato accidentalmente il rogo forse causato da una stufetta per il riscaldamento accesa per mitigare il freddo di questi giorni. L'edificio è stato evacuato per precauzione. Sono state messe in salvo le persone occupanti e un cagnolino.

Grazie al tempestivo arrivo dei pompieri è stato scongiurato il peggio. In via degli Asili sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale.

Questo incedio non ha causato né feriti, né vittime. Però rimette in evidenza il dramma umano e sociale delle persone sfrattate senza un tetto, sistemate in modo precario in questo immobile occupato abusivamente, ex centro diurno della USL.

L'incendio riporta alla memoria anche il rogo alla Torre della Cigna, occhiata abusivamente sempre da famiglie sfrattate e sgomberata nell'aprile 2021, dove rimase gravemente ustionati il 2 agosto 2017 Marcella Ribechini che morì il 30 agosto in ospedale per le ustioni riportate.

M.D.