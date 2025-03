Incendio a Livorno, fiamme nel concessionario auto: ingenti i danni

Livorno, 12 marzo 2025 - Un incendio di grosse dimensioni è divampato questa notte, 12 marzo, poco dopo le 4, all'interno di un concessionario d’auto che si trova in via provinciale Pisana a Livorno. Le fiamme hanno coinvolto diversi veicoli, sia all'interno che all'esterno dei locali, causando danni ingenti.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora operando per domare il rogo e mettere in sicurezza tutta l’area. Al momento, non risultano persone coinvolte.

Indagini sulle cause dell'incendio

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali saranno effettuati gli accertamenti nelle prossime ore.