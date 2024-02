Livorno, l’incendio del palazzo è partito dal primo piano: fumo ovunque, notte tragica

Livorno, 28 febbraio 2024 – Una notte tragica a Livorno per l’incendio in un palazzo di via Città del Vaticano, nel quartiere della Scopaia. Il rogo che parte da un appartamento del primo piano, il fumo che invade i piani soprastanti. Il bilancio è di un morto, Milco Santini, 60 anni, e sei persone intossicate che sono state curate tra gli ospedali di Livorno (cinque persone) e Cecina (una persona).

Ma cosa è accaduto nel palazzo? Il rogo è partito intorno a mezzanotte e mezzo. Cosa lo abbia scatenato è ora al vaglio dei vigili del fuoco di Livorno. Il fumo ha invaso l’appartamento dell’incendio ma anche quelli soprastanti, al secondo e terzo piano in particolare. Immediate sono partite le telefonate ai vigili del fuoco, mentre gli inquilini cercavano di scendere.

In breve la strada è stata svegliata dal caos dei mezzi di soccorso di vigili del fuoco, 118 (arrivati con più ambulanze) e forze dell’ordine. Un lavoro che è andato avanti fino alle prime luci del giorno. Tanta paura negli occhi della gente, soprattutto in quelli degli inquilini del palazzo. Sul posto anche carabinieri, vigili urbani, protezione civile, personale della Casalp e il sindaco di Livorno, che ha seguito le operazioni per tutta la notte.