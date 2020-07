Venturina Terme (Livorno), 4 luglio 2020 - Un incendio ha distrutto completamente il negozio ’Jan Jan Mai’, un grande magazzino di oggetti per la casa e abbigliamento gestito da una famiglia cinese in via Indipendenza, nel centro di Venturina Terme. Il negozio occupa tutto il capannone ex Conad. Erano da poco passate le 14 alcuni residenti hanno avvisato i titolari che del fumo usciva dal magazzino. Da lì a poco è stato l’inferno. Uno dei gestori, di nazionalità cinese ha provato con l’estintore di spegnere le prime fiamme, ma si è ustionato e insieme ad un’altra connazionale che è invece respirato il fumo acre, sono stati portati al pronto soccorso. Alle cure dei sanitari hanno ricorso anche due vigili del fuoco rimasti leggermente intossicati. Il fumo alto, nero e denso è stato visto fin da Piombino. Il vento per fortuna lo ha spinto verso Follonica, ma 30 famiglie in via precauzionale sono state evacuate e hanno pernottato da familiari o in due struture comunali .

L’incendio ha determinato il collasso totale della copertura del fabbricato I danni sono ingenti, centinaia di migliaia di euro. Dopo quattro ore l’incendio era sotto controllo, i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo evitando che si sviluppasse anche in un vicino canneto. Sul posto hanno operato 4 squadre dei vigili del fuoco (Piombino, Cecina, Livorno e Follonica) con 9 mezzi e 24 unità. Sul posto anche quattro pattuglie dei carabinieri, presente il maggiore Massimiliano Massarelli. Ad ora non sembra profilarsi un atto doloso, Si ipotizza un corto circuito o comunque una causa accidentale. Una volta bonificata l’area, dopo la relazione dei vigili del fuoco, il quadro sarà più chiaro.





