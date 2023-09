Brucia un agglomerato di gomme, paura nella notte in via Firenze / Video

Livorno, 26 settembre 2023 – Paura nella tarda serata di ieri per un incendio divampato alla periferia nord della città, in via Firenze. L’incendio avrebbe interessato un centro revisioni officina, le fiamme hanno coinvolto la catasta di gomme e danneggiato un autoarticolato in sosta.

Il deposito non è distante dal supermercato.

Ai vigili del fuoco sono arrivate numerose segnalazioni da parte di residenti nella zona e da altre persone di passaggio in auto e in moto che hanno visto le fiamme e hanno sentito un fortissimo cattivo odore.

L'incendio

Qualcuno è riuscito a documentare la situazione con foto e con un video che poi è stato postato sulla pagina Facebook di “Sei di Livorno se...” e che qui riportiamo.

L’allarme è scattato verso le 23. Ci sono stati momenti di paura, anche perché non distante dal luogo dell’incendio c’è anche un deposito di carburante.

Ma i vigili del fuoco sono comunque intervenuti tempestivamente e hanno domato le fiamme riportando la situazione in sicurezza dopo un lungo e complesso intervento.