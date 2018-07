Portoferraio (Livorno), 18 luglio 2018 - L’incendio di un paio di magazzini poco fuori Portoferraio all’Isola d’Elba ha provocato panico nella serata di mercoledí 18 luglio. È accaduto a poca distanza dal bivio della provinciale con Valle di Lazzaro.

Il fuoco ha aggredito la vegetazione circostante e lambito un paio di abitazioni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Portoferraio. Le fiamme hanno poi attaccato un canneto vicino a un giardino privato. Alcuni abitanti hanno usato le sistole dei propri giardini per spegnere le fiamme.

Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale. Tanta gente è scesa in strada. I magazzini, andati distrutti, contenevano in particolare materiali edili. Non risultano feriti.