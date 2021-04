Livorno, 27 aprile 2021 - Ieri il sindaco ha notificato al comitato Oltre L'inceneritore l’ammissione del referendum propositivo chiesto il 10 aprile del 2019 e la conseguente consegna dei moduli per la raccolta delle firme, propedeutiche per la richiesta del referendum propositivo stesso.

Il comitato Oltre l'inceneritore "ringrazia l'attuale amministrazione comunale che ha applicato la norma per attivare la grande opportunità che questo referendum può dare alla nostra città facendo esercitare un fondamentale metodo democratico per dar modo ai cittadini di esprimere la loro volontà". "Ringraziamo la precedente amministrazione - prosegue il comitato nella nota diffusa alla stampa - per aver legittimato una delle più rilevanti espressioni della democrazia inserendo nello statuto comunale la possibilità di richiedere referendum propositivi, inserimento condiviso responsabilmente all'unanimità da tutte le forze politiche. Auspichiamo che tutte forze politiche cittadine che condividano il percorso intrapreso, vorranno sostenerci attraverso questo importante esercizio di democrazia dando un forte segnale di vicinanza e considerazione dei cittadini".

Ma non solo. Il comitato aggiunge l'invito a "tutte le associazioni favorevoli alla necessaria transizione ecologica e industriale della nostra città nella logica di "Rifiuti Zero" e delle "Fabbriche di Materiali" ad aiutare nella raccolta delle firme perché se il referendum verrà approvato sarà la vittoria di tutti i cittadini".

"Ringraziamo tutti i cittadini che hanno sostenuto questo progetto fino ad ora - conclude il comitato - anche di fronte a una burocrazia palesemente avversa e ovviamente i cittadini che lo sosteranno d'ora in avanti. Si tratta di attivare lo strumento per fare esprimere i cittadini al fine intraprendere azioni fondamentali per il nostro ambiente, per creare posti di lavoro, evitare gli sprechi e adottare tecnologie moderne escludendo l’incenerimento dei rifiuti. Verrà organizzata se possibile una conferenza stampa a stretto giro per presentare l'evento alla città".