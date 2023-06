Inceneritore, lunedì le controanalisi. Il sindaco: "Nessun effetto sulla Tari"

Livorno, 24 giugno 2023 – Dopo lo spegnimento controllato dell’inceneritore, perché Arpat ha classificato come "pericolose" le sue scorie, queste sono le novità: lunedì contro-analisi e annuncio del sindaco Salvetti "che nulla cambierà sul servizio di raccolta rifiuti e sulla Tari" nonostante questo.

Lunedì sarà dunque fatta la verifica sui campioni delle scorie di combustione dell’inceneritore di Livorno, come Aamps ha chiesto ad Arpat. Lo faranno due laboratori accreditati: Agrolab di Altavilla Vicentina (accreditato Accredia, del quale Aamps si è già avvalsa) e l’altro è il Sin-Lab (accreditato Accredia). Fatto questo passaggio serviranno 20 giorni per conoscere i risultati.

La verifica

Le contro-analisi dovranno servire come controprova sulla natura delle scorie.

Per Arpat sono classificate come "rifiuto pericoloso" dopo il campionamento e l’analisi tra il 6 e il 7 febbraio scorsi. Per Aamps invece sono "rifiuti non pericolosi".

Se l’esito dell’ulteriore campionamento dovesse dare ragione ad Aamps, che nel frattempo dal 21 giugno (giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di Arpat) ha spento cautelativamente l’inceneritore, allora la situazione si potrebbe ulteriormente complicare. Chi avrebbe ragione: Arpat o Aamps?

Intanto, sul fronte politico-amministrativo il sindaco Salvetti interviene per tranquillizzare i cittadini: "In seguito allo spegnimento controllato dell’inceneritore al Picchianti, ho chiesto in una nota ufficiale chiarimenti ad Aamps sugli eventuali contraccolpi per la raccolta dei rifiuti e sulla tariffa (Tari). Aamps mi ha risposto che lo spegnimento dell’inceneritore non creerà nessuna criticità nell’erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti".

Prosegue il sindaco confermando: "Aamps e RetiAmbiente, con il coinvolgimento di Ato Costa e la supervisione della Regione, si sono mosse trovando una soluzione nell’immediato per lo stoccaggio dei rifiuti urbani destinati all’incenerimento. E una seconda soluzione a seguire per il breve-medio periodo garantendo la collocazione dei rifiuti in attesa dell’esito delle contro-analisi fatte avvalendosi di laboratori terzi accreditati".

Perciò, sottolinea Salvetti, "i livornesi (utenze domestiche e non domestiche, ndr) potranno continuare a differenziare i rifiuti avvalendosi dei calendari per la raccolta, nella certezza che le decisioni prese momentaneamente sull’inceneritore, non avranno avranno ripercussioni sui servizi di Aamps".

Conclude il sindaco: "Confermo che questa vicenda non porterà a mutare decisioni prese dalla amministrazione comunale sulla Tari i cui importi non subiranno aumenti".

Monica Dolciotti