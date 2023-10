"Inceneritore, Pd incompetente: l’impianto deve andare avanti"

Livorno, 20 ottobre 2023 – “Saranno spesi 15milioni di euro per il revamping dell’inceneritore di Livorno. A questo scopo dovrà essere fermato per circa un anno, dopodiché se tutto andrà bene potrà riprendere a funzionare fino al 2027. Una prospettiva irrealistica. Non ci possiamo credere che la Regione e RetiAmbiente con Aamps abbiano deciso di spendere tutti questi soldi per mettere a punto il tvr di Livorno, che dovrebbe invece essere destinato allo spegnimento".

A sostenerlo è il consigliere regionale Marco Landi della Lega, che ieri ha effettuato un sopralluogo al termovalorizzatore di Livorno insieme al capogruppo in Comune Carlo Ghiozzi, il segretario comunale Michele Gasparri e il capogruppo a Collesalvetti Massimo Ciacchini.

"A nostro parare – conitnuano i leghisti – c’è una volontà, non palesata, di continuare a usarlo per un tempo più lungo, che andrebbe ben oltre la scadenza del 2027, anno in cui secondo il Piano Regionale dei Rifiuti, dovrebbe essere realizzato ed entrare in esercizio l’ossicombustore di Peccioli, che avrà una capacità di smaltimento di 160mila tonnellate l’anno di rifiuti (che non andranno più nelle discariche e negli inceneritori, ndr). Vale la pena ricordare anche che il 30 ottobre scadrà l’Autorizzazione integrata ambientale del tvr di Livorno e il 15 novembre sarà convocata la conferenza dei servizi per deciderne il futuro".

"Se le cose andranno così a Livorno – hanno proseguito Landi e Ghiozzi – la giunta di centrosinistra che governa Livorno e il suo sindaco Luca Salvetti, si rimangeranno la parola data ai loro elettori di spegnere il tvr del Picchianti. Per la Lega invece l’intervento sul tvr da 15milioni è opportuno e deve essere propedeutico al suo mantenimento in esercizio. Intervento però tardivo. Andava fatto dieci anni fa".

Carlo Ghiozzi ha sottolineato: "Sul termovalorizzatore di Livorno il Pd ha manifestato tutta la incompetenza. C’era all’epoca dell’ultimo mandato dell’ex sindaco Alessandro Cosimi un progetto, costato 1 milione di euro, per la realizzazione della terza linea, per il quale c’erano addirittura le autorizzazioni. Invece è saltato tutto. Poi è arrivata la giunta 5 Stelle e la situazione è peggiorata fino ad oggi. Basti pensare che nel nostro sopralluogo ci è stato riferito che in un primo momento era stata fatta la prenotazione di pezzi necessari al revamping del tvr, per la consegna dei quali occorrono almeno 13 mesi. Viste le incertezze sulle decisioni da prendere, spegnere sì spegnere no, sono state annullate. Ultimamente l’ordinazione è stata rinnovata e i pezzi dovrebbero arrivare a fine gennaio, visto che sono stati destinati 15 milioni al revamping. Temiamo che alla fine ci saranno ripercussioni negative sulla Tari".

di Monica Dolciotti