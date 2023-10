Incidente sull’Aurelia, un ferito. Traffico nel caos

Livorno, 19 ottobre 2023 – Incidente sull’Aurelia a Livorno al km 3003,600. Due veicoli si sono scontrati e una persona è rimasta ferita nell’impatto.

Il traffico è andato nel caos in quanto la circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.