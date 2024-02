Livorno, auto si ribalta al Cisternino, ferita donna di 66 anni

Livorno, 20 febbraio 2024 – Paura al Cisternino per un’auto ribaltata. Ferita una donna di 66 anni. E’ accaduto nella mattina di martedì. L’automobilista ha fatto tutto da sola: non risultano infatti altri veicoli coinvolti.

L’auto, una utilitaria bianca, si è rovesciata su un fianco ed è finita a lato della strada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme al 118. A intervenire, un’ambulanza della Misericordia di Antignano.

La donna è stata aiutata a uscire e quindi accompagnata all’ospedale di Livorno. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Rallentamenti per il traffico per permettere i soccorsi e quindi la rimozione dell’auto.