Livorno, incidente con il camion: muore un autista, possibile malore mentre guida

Livorno, 27 giugno 2025 – Lo scontro con un camioncino dei rifiuti, i soccorsi e la morte. Per un malore fatale, forse. Accade a Livorno a un camionista che era alla guida di un mezzo pesante in zona Pian di Rota a Livorno. E’ accaduto nella mattina di venerdì 27 giugno. L’uomo stava percorrendo via Pian di Rota quando avrebbe perso il controllo del mezzo, sbattendo appunto contro il camion dei rifiuti.

I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento di un’ambulanza del 118, ma le condizioni del camionista sono apparse subito gravi. Tanto che è stato portato in codice rosso all’ospedale di Livorno. Qui è deceduto, molto probabilmente per un malore. In pronto soccorso anche l’autista del camion dei rifiuti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.