Cecina (Livorno), 11 agosto 2019 - Incidente con dieci feriti e tre macchine coinvolte nella serata di domenica 11 agosto sulla superstrada, tra Donoratico e Cecina in direzione nord. Da appurare la dinamica. Le tre auto procedevano tutte nella stessa direzione. Immediato l'allarme al 118 e ai vigli del fuoco del distaccamento di Cecina. Diverse le ambulanze che sono intervenute per soccorrere i feriti. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei tre veicoli. Lunghe code in direzione nord.

