Livorno 30 luglio 2020 - Una coppia, moglie e marito di 59 e 61 anni al ponte mobile di Calambrone stavano viaggiando sullo scooter quando si sono scontrati con un'auto. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso di Livorno con le ambulanze della Misericordia : la donna in codice giallo e l'uomo in codice rosso per trauma cranico. È successo questa mattina.

Alle 7,30 poco dopo una donna di 83 anni è stata travolta da uno scooter sulle strisce pedonali in via dell'Artigianato al Picchianti. È stata soccorsa dalla Pubblica Assistenza ed stata portata al pronto soccorso con codice rosso.

Infine un uomo di 35 anni è stato trovato incosciente all'alba in piazzale Montello probabilmente travolto da un'auto. È stato trasportato al pronto soccorso con codice rosso con più traumi.

Monica Dolciotti