Livorno, 14 dicembre 2024 – Paura in A12 per un incidente tra due auto. È successo tra Pisa nord e Pisa centro in direzione Rosignano.

Lanciato l’allarme al 118 sul posto sono intervenuti i soccorritori il prima possibile. Cinque in totale i feriti, fortunatamente lievi, tra cui un bambino di 7 e una di 3 anni. Tutti portati, insieme a due donne, in codice verde al pronto soccorso di Cisanello.