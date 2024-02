Operaio grave: incidente sul lavoro nel palazzo in cui stava lavorando

San Vincenzo (Livorno), 5 febbraio 2024 – Paura per un operaio rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a San Vincenzo. Accade in un palazzo durante alcuni interventi nella mattina di lunedì 5 febbraio. L’uomo, tra i trenta e i quarant’anni, di origini straniere, sarebbe caduto da diversi metri. Sono stati i colleghi di lavoro i primi a dare l’allarme al 118.

Sono intervenute la Misericordia di San Vincenzo e la Croce Rossa di Venturina. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, con sospette fratture al bacino e alle gambe. I medici hanno deciso per l’intervento dell’elicottero Pegaso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale Cisanello di Pisa. Ancora da capire la dinamica dell’incidente.