Livorno, morto nell’incidente in moto: due automobilisti indagati per omicidio stradale

Livorno, 14 aprile 2025 – Due indagati per omicidio stradale nell’ambito dell’incidente in cui ha perso la vita Massimiliano Sartor, 56 anni, l’uomo morto nel terribile scontro con un’auto accaduto in via Da Vinci, zona industriale di Livorno, nella giornata di domenica 13 aprile.

Sartor era su una moto che si è scontrata frontalmente con un’auto, che era seguita a poca distanza da un altro mezzo. Entrambi i guidatori dei due mezzi a quattro ruote risultano indagati per omicidio stradale.

Gli accertamenti e le indagini vengono svolte dalla Polizia Municipale di Livorno, che cercano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto le due auto sono state sequestrate. Profondo intanto il cordoglio a Livorno per la morte di Sartor. Era un professore di scuola superiore e lavorava all’Istituto tecnico industriale di via Galilei. Era anche un donatore di sangue. Lutto anche per l’Avis locale, dove il professore era molto conosciuto.