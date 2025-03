Incidente in viale Ippolito Nievo, l’allarme: “Incrocio pericoloso, si intervenga”

Livorno, 28 marzo 2025 – Ennesimo incidente stradale con feriti ieri mattina intorno alle 8 in viale Ippolito Nievo. Si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Zola, dove si sono scontrati uno scooter e una moto. Il violento impatto tra i due mezzi, ha causato la caduta rovinosa sulla carreggiata di entrambi i conducenti e della passeggera di uno di questi, una ragazzina che in sella moto con il padre. Proprio l’ uomo di 50 anni alla guida della moto ha riportato un politrauma e l’amputazione di un dito del piede. Anche la figlia di 14 anni è rimasta ferita, come pure l’altro conducente dello scooter. Tutti i feriti sono stati soccorsi dagli operatori dell’ambulanza della Misericordia accorsa sul posto e dal personale sanitario dell’automedica. Sono stati poi trasportati in ospedale. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale.

Roberto Terrenni del sindacato Spi Cgil quartieri nord interviene ancora una volta per segnale “l’estrema pericolosità dell’incrocio con impianto semaforico sul viale Ippolito Nievo, teatro dell’ennesimo incidente stradale”. Aggiunge Terreni: “La sicurezza dei pedoni e dei conducenti si misura attraverso la corretta gestione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, oltre che attraverso i loro comportamenti rispettosi delle regole. Nel caso di viale Ippolito Nievo, all’altezza dell’incrocio con via Zola e via Capponi, l’impianto semaforico, come più volte segnalato, ha tempi di alternanza rosso verde e giallo non del tutto adeguati e a seconda dei colori possono intersecarsi flussi di traffico che interferiscono l’uno con l’altro. Occorre che l’amministrazione comunale dia indicazione alla società che ha in gestione gli impianti semaforici, d’accordo con la Polizia Municipale, affinché l’impianto semaforico di viale Ippolito Nievo sia sottoposto a controllo e riprogrammato per prevenire situazioni di rischio per la circolazione dei mezzi e l’attraversamento dei pedoni”.

Il comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando annuncia: “Faremo verifiche sull’incrocio anche alla luce del tasso di sinistri accaduti, allo scopo di migliorare la fluidità della circolazione anche in base al funzionamento dell’impianto semaforico e ai tempi che regolano i cicli giallo, rosso e verde”.

M.D.