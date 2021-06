Cecina, 22 giugno 2021 - E' temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Liguria sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, a causa di un incidente avvenuto al km 276 all’altezza di Cecina (Livorno). Il sinistro ha coinvolto una moto e un’autovettura. Il centauro è morto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

