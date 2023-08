Incidente mortale a Rosignano: perde la vita un motociclista

Livorno, 5 agosto 2023 – Uno schianto terribile. Ieri sera poco dopo le 21.30 in via Ernesto Solvay a Rosignano, una moto e un’auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto. Nonostante la richiesta immediata dei soccorsi e l’arrivo di due ambulanze del 118, una della Misericordia di San Pietro in Palazzi e la medicalizzata della Pubblica Assistenza di Cecina, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Aveva una profonda ferita alla testa, quando il medico è intervenuto non ha potuto altro che constatarne il decesso.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente ieri sera sono andati avanti a lungo i rilievi della pattuglia della polizia municipale di Rosignano che ha ascoltato anche le testimonianze. Sembra che la moto sia uscita da una strada laterale rispetto a via Ernesto Solvay, una delle arterie principali della cittadina, ma che cosa sia successo esattamente potrà essere chiarito solo nelle prossime ore.

I veicoli coinvolti nello scontro mortale sono stati posti sotto sequestro e il conducente della vettura, come atto dovuto, sarà indagato dalla magistratura per omicidio colposo e verrà sottoposto naturalmente come accade sempre in questi casi, ai test alcolemici e relativi agli stupefacenti. Un altro incidente, con un ferito grave in scooter, è accaduto, sempre ieri sera, a Livorno in via Petrarca, vicino al supermercato Esselunga. Si tratta di una persona con trauma cranico, trasportata in codice rosso all’ospedale di Livorno dall’ambulanza della Misericordia.