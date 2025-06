Cecina, motociclista trovato morto fuori strada

Cecina (Livorno), 29 giugno 2025 – E’ finito fuori strada con la sua moto probabilmente facendo tutto da solo, nessuno ha visto l’incidente ed è passato del tempo prima che un passante lo vedesse e chiamasse aiuto.

E’ successo nel primo pomeriggio di domenica 29 giugno a San Pietro in Palazzi, frazione di Cecina, vittima un uomo di 60 anni. Sul posto sono arrivati il 118 con l’ambulanza medicalizzata della Pubblica Assistenza di Cecina e la polizia municipale, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista, che era già in stato di rigor mortis. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.