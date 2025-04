Violentissimo impatto con lo scooter, muore a 42 anni

Elba (Livorno), 11 aprile 2025 – È morto a 42 anni dopo un impatto violentissimo con lo scooter contro un muro. La vittima è un uomo di 42 anni di Livorno, ma residente a Marciana. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, 10 aprile, sulla provinciale in prossimità di Procchio.

Erano circa le 21:30 quando l’uomo stava rientrando da Marina di Campo e, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro un muro. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che è in queste ore al vaglio dei carabinieri di Portoferraio intervenuti sul posto insieme ai soccorsi purtroppo vani.