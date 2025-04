Incidente all’alba, si schianta con la moto e muore nell’impatto

Capoliveri (Isola d’Elba), 3 aprile 2025 - Incidente mortale oggi 3 aprile sul rettilineo nella zona di Mola, all’altezza del distributore Beyfin. È accaduto questa mattina presto intorno alle 6,15. A perdere la vita è stato un uomo sulla cinquantina, residente in zona, alla guida della sua moto. Al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto ma pare che non si siano altri veicoli coinvolti.

Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro e l'automedica da Portoferraio. La strada provinciale bloccata all'altezza del distributore Beyfin per permettere rilievi e operazioni del caso.