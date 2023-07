Incidente a Rio, padre e figlia cadono dalla moto

Elba (Livorno), 23 luglio 2023 – Incidente a Rio poco dopo le ore 19. In via Nisporto per motivi ancora in via di accertamento, due persone sono cadute da una moto. In base alle prime informazioni, al volante della moto c’era un uomo che stava portando con sé la figlia di 10 anni.

Intervenuto l’elisoccorso Pegaso. Al momento non si conosce la gravità del sinistro.