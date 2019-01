Livorno, 30 gennaio 2019 - Un agente della polizia stradale - Fabio Baratella - ha perso la vita questa sera per un incidente frontale contro un camion. E' successo in via Leonardo Da Vinci a Livorno. Sull'auto di servizio c'era un altro collega (il capo dell'equipaggio, il viceispettore Gino Gabrielli) rimasto ferito. Per estrarre uno degli agenti dall'abitacolo della vettura, sono intervenuti i vigili del fuoco. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra vettura.

Sul posto sono accorse anche le ambulanze della Svs con il medico del 118. A nulla sono valsi i tentativi per rianimare l'agente che ha riportato le ferite più gravi. Per mezz'ora il medico ha provato a rianimarlo. La strada nel frattempo è stata chiusa al traffico e i camion che erano nelle vicinanze sono stati deviati sull'Aurelia. Al momento dell'incidente stava piovendo e l'asfalto reso viscido dalla pioggia può avere contribuito a rendere la situazione ancora più critica. Sul posto oltre ad altre pattuglie della polizia, sono arrivati anche i vigili urbani.

Il capo della polizia Franco Gabrielli ha espresso un messaggio di cordoglio alla famiglia e - come si legge sul messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della POlizia di Stato - "segue con partecipazione l'evolversi delle condizioni di salute dell'altro componente della pattuglia della Polizia Stradale, Vice Ispettore Gino Gabrielli, rimasto gravemente ferito" ed esprime "un augurio di pronta guarigione alle altre persone coinvolte nel drammatico incidente".

Pattuglia #poliziastradale coinvolta in incidente mortale a Livorno#CapodellaPolizia esprime profondo cordoglio ai familiari dell’assistente c. Fabio Baratella

e segue con partecipazione evolversi condizioni salute dell' ispettore Gino Gabrielli e delle altre persone coinvolte pic.twitter.com/vK9EGueIm4 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 30 gennaio 2019

Monica Dolciotti

