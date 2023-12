Incidente, motociclista sbalzato a terra dopo uno scontro con un’auto

Elba, 24 dicembre 2023 – Grave incidente nella vigilia di Natale all’Elba. È avvenuto intorno alle ore 19 nella località di Carpani lungo la strada provinciale 24 Portoferraio – Procchio.

Per cause ancora in via di accertamento, un’auto si è schiantata contro una moto. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo ed è finito rovinosamente a terra. Allertato il 118, sul posto sono intervenuti i sanitari con un’automedica da Portoferraio e anche l’elisoccorso Pegaso.

Il motociclista ha riportato una frattura esposta a una gamba. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale per gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’incidente.