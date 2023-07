Incidente in moto a Portoferraio, grave un giovane

Portoferraio, 24 luglio 2023 – Un giovane lavoratore stagionale all'Isola d'Elba intorno alle ore 22,30 di domenica 23 luglio a Portoferraio in Via Cacciò – Località Concia di Terra a Portoferraio – ha perso il controllo del motociclo per cause ancora da accertare ed è stato trovato a terra accanto al mezzo vicino, alla stazione della Polizia Stradale.

Sul posto sono intervenuti sia l'automedica del 118 che i volontari del Santissimo Sacramento, dopo averlo portato in ospedale a Portoferraio si è reso necessario il trasferimento con l’elicottero Pegaso 3.

Secondo quanto riferito il giovane ha riportato un trauma facciale, al momento dei soccorsi non era cosciente. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Portoferraio e poi trasferito a quello di Livorno.