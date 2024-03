Incidente all’Elba, ragazza di 19 anni trasferita con Pegaso

Porto Azzurro (Livorno), 2 marzo 2024 – Paura all’Isola d’Elba per una diciannovenne rimasta coinvolta in un incidente stradale. La giovane, che non è in pericolo di vita, sarebbe andata a sbattere con la sua moto contro un carro attrezzi.

L'ambulanza e il Pegaso

Ha riportato un trauma facciale e una frattura alla gamba. A soccorrerla, il 118 con un mezzo della Misericordia di Porto Azzurro e l’automedica. E’ accaduto intorno alle 16.45 di sabato 2 marzo. I medici hanno poi deciso per il trasferimento con l’elicottero Pegaso all’ospedale “Le Scotte” di Siena in codice giallo.